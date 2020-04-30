***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355Transferler6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.277.889 -6.277.889 -6.277.889Dönem Karı (Zararı)-6.277.889 -6.277.889 -6.277.889Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 65.949.792 2.261.000.280 -6.277.889 3.550.661.466 3.550.661.466Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078Transferler4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.738.131 -20.738.131 -20.738.131Dönem Karı (Zararı)-20.738.131 -20.738.131 -20.738.131Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -20.738.131 3.839.488.947 3.839.488.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.691.452 31.967.140Dönem Karı (Zararı)-20.738.131 -6.277.889Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-20.738.131 -6.277.889Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler53.685.260 43.790.875Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 563.310 496.357Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.074.976 659.426Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.074.976 659.426Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler363.195 344.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 363.195 344.999Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38.086.322 40.971.518Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -2.495.781 -4.167.667Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 40.582.103 45.139.185Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18.009.768 17.538.020Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.962.956 -15.610.779Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 3.154.268 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -7.117.224 -15.610.779Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-449.355 -608.666İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -449.355 -608.666İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.030.358 -10.463.246Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.081.129 13.341.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)98.065 1.344.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.983.064 11.997.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler69.284 -1.787.365İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 35.610İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)69.284 -1.822.975Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 155.362Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.414.105 -16.503.322Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)620.515 2.122.530Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.406.912 -11.526.377İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-27.941.959 -3.455.880İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.535.047 -8.070.497Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.432.559 1.318.865Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)1.432.559 1.318.865Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.110.623 363.843İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.110.623 363.843Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-26.946 -4.242.318İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.736.001 6.293.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.489.872 3.208.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.246.129 3.085.214Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.977.487 27.049.740Alınan Faiz5,19 2.836.823 4.917.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -122.858 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.843.470 -3.813.992Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -466.276 -259.848Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.380 -5.429Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-458.896 -254.419Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.377.194 -3.554.144FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-283.386.050 -63.454.244Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 150.000.000 250.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -393.362.417 -263.984.127Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.317.123 0Ödenen Faiz7 -38.706.510 -49.470.117YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-252.538.068 -35.301.096Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.287.611 85.595NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-250.250.457 -35.215.501DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 386.968.340 53.467.044DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 136.717.883 18.251.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 137.823.888 388.415.387Finansal Yatırımlar6 0 173.465.888Ticari Alacaklar8 114.094.013 116.530.503İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.966.434 3.064.499İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar111.127.579 113.466.004Diğer Alacaklar9 5.616.004 5.685.288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.616.004 5.685.288Türev Araçlar6 52.338.147 42.367.396Stoklar11 372.015.510 381.840.456Proje Halindeki Stoklar11 128.424.270 121.124.555Peşin Ödenmiş Giderler16 6.962.203 7.497.215İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 2.197.796 2.286.461İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.764.407 5.210.754Diğer Dönen Varlıklar16 6.366.919 12.856.791ARA TOPLAM823.640.954 1.249.783.479TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR823.640.954 1.249.783.479DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 215.968.244 221.249.112Ticari Alacaklar8 25.940.259 32.659.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.940.259 32.659.874Stoklar11 175.123.896 175.000.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 4.190.611 3.741.256Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.730.529.540 3.724.396.501Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 261.827.915 261.537.000Maddi Duran Varlıklar12 38.104.157 38.460.738Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.190.631 931.084Peşin Ödenmiş Giderler16 8.512.339 8.597.842İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.512.339 8.597.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.461.387.592 4.466.573.407TOPLAM VARLIKLAR5.285.028.546 5.716.356.886KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 402.209.102 464.336.466İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 323.606.169 288.256.265İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar78.602.933 176.080.201Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 441.316.448 352.420.787İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 107.019.217 205.710.355İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları334.297.231 146.710.432Ticari Borçlar8 17.937.606 216.937.006İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 6.110.827 209.645.274İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 11.826.779 7.291.732Diğer Borçlar9 13.379.807 12.269.184İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 13.379.807 12.269.184Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler150.468.804 149.036.245Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 150.468.804 149.036.245Türev Araçlar6 9.929.947 8.393.543Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 22.804.242 22.831.188İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 62.598 52.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.741.644 22.779.097Kısa Vadeli Karşılıklar9.344.039 5.435.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 577.298 455.484Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.766.741 4.980.218Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.164.393 704.787ARA TOPLAM1.068.554.388 1.232.364.908TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.068.554.388 1.232.364.908UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 374.852.982 621.751.194İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 336.391.444 368.157.840İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar38.461.538 253.593.354Uzun Vadeli Karşılıklar2.132.229 2.013.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.132.229 2.013.706TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER376.985.211 623.764.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.445.539.599 1.856.129.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.839.488.947 3.860.227.078Ödenmiş Sermaye18 958.750.000 958.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 240.146.090 240.146.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 423.981 423.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.567.156 36.567.156Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.951.956 36.951.956Diğer Kazançlar (Kayıplar)-384.800 -384.800Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 70.941.969 65.949.792Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.553.397.882 2.261.000.280Net Dönem Karı veya Zararı-20.738.131 297.389.779TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.839.488.947 3.860.227.078TOPLAM KAYNAKLAR5.285.028.546 5.716.356.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 70.862.599 76.579.090Satışların Maliyeti19 -23.889.491 -25.332.823TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.973.108 51.246.267BRÜT KAR (ZARAR)46.973.108 51.246.267Genel Yönetim Giderleri20 -8.211.625 -6.978.137Pazarlama Giderleri20 -2.950.510 -4.114.590Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.198.421 1.177.495Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -5.427.817 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.581.577 41.331.035Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 449.355 608.666FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.030.932 41.939.701Finansman Gelirleri22 7.117.224 15.610.779Finansman Giderleri22 -60.886.287 -63.828.369SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-20.738.131 -6.277.889Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-20.738.131 -6.277.889DÖNEM KARI (ZARARI)-20.738.131 -6.277.889Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-20.738.131 -6.277.889Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,00020000 -0,00010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına KazançDİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.738.131 -6.277.889Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-20.738.131 -6.277.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841910BIST