***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:31
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355
Transferler
6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.277.889 -6.277.889 -6.277.889
Dönem Karı (Zararı)
-6.277.889 -6.277.889 -6.277.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 65.949.792 2.261.000.280 -6.277.889 3.550.661.466 3.550.661.466
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078
Transferler
4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.738.131 -20.738.131 -20.738.131
Dönem Karı (Zararı)
-20.738.131 -20.738.131 -20.738.131
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -20.738.131 3.839.488.947 3.839.488.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.691.452 31.967.140
Dönem Karı (Zararı)
-20.738.131 -6.277.889
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-20.738.131 -6.277.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.685.260 43.790.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 563.310 496.357
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.074.976 659.426
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.074.976 659.426
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
363.195 344.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 363.195 344.999
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.086.322 40.971.518
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.495.781 -4.167.667
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 40.582.103 45.139.185
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.009.768 17.538.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.962.956 -15.610.779
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.154.268 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -7.117.224 -15.610.779
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-449.355 -608.666
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -449.355 -608.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.030.358 -10.463.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.081.129 13.341.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
98.065 1.344.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.983.064 11.997.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
69.284 -1.787.365
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 35.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
69.284 -1.822.975
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 155.362
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.414.105 -16.503.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
620.515 2.122.530
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.406.912 -11.526.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.941.959 -3.455.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.535.047 -8.070.497
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.432.559 1.318.865
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.432.559 1.318.865
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.110.623 363.843
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.110.623 363.843
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-26.946 -4.242.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.736.001 6.293.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.489.872 3.208.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.246.129 3.085.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.977.487 27.049.740
Alınan Faiz
5,19 2.836.823 4.917.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -122.858 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.843.470 -3.813.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -466.276 -259.848
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.380 -5.429
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-458.896 -254.419
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.377.194 -3.554.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-283.386.050 -63.454.244
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 150.000.000 250.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -393.362.417 -263.984.127
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.317.123 0
Ödenen Faiz
7 -38.706.510 -49.470.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-252.538.068 -35.301.096
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.287.611 85.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-250.250.457 -35.215.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 386.968.340 53.467.044
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 136.717.883 18.251.543
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 137.823.888 388.415.387
Finansal Yatırımlar
6 0 173.465.888
Ticari Alacaklar
8 114.094.013 116.530.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.966.434 3.064.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
111.127.579 113.466.004
Diğer Alacaklar
9 5.616.004 5.685.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.616.004 5.685.288
Türev Araçlar
6 52.338.147 42.367.396
Stoklar
11 372.015.510 381.840.456
Proje Halindeki Stoklar
11 128.424.270 121.124.555
Peşin Ödenmiş Giderler
16 6.962.203 7.497.215
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.197.796 2.286.461
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.764.407 5.210.754
Diğer Dönen Varlıklar
16 6.366.919 12.856.791
ARA TOPLAM
823.640.954 1.249.783.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
823.640.954 1.249.783.479
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 215.968.244 221.249.112
Ticari Alacaklar
8 25.940.259 32.659.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.940.259 32.659.874
Stoklar
11 175.123.896 175.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 4.190.611 3.741.256
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.730.529.540 3.724.396.501
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 261.827.915 261.537.000
Maddi Duran Varlıklar
12 38.104.157 38.460.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.190.631 931.084
Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.512.339 8.597.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.512.339 8.597.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.461.387.592 4.466.573.407
TOPLAM VARLIKLAR
5.285.028.546 5.716.356.886
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 402.209.102 464.336.466
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 323.606.169 288.256.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
78.602.933 176.080.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 441.316.448 352.420.787
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 107.019.217 205.710.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
334.297.231 146.710.432
Ticari Borçlar
8 17.937.606 216.937.006
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 6.110.827 209.645.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.826.779 7.291.732
Diğer Borçlar
9 13.379.807 12.269.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.379.807 12.269.184
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
150.468.804 149.036.245
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 150.468.804 149.036.245
Türev Araçlar
6 9.929.947 8.393.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 22.804.242 22.831.188
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 62.598 52.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.741.644 22.779.097
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.344.039 5.435.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 577.298 455.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.766.741 4.980.218
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.164.393 704.787
ARA TOPLAM
1.068.554.388 1.232.364.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.068.554.388 1.232.364.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 374.852.982 621.751.194
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 336.391.444 368.157.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.461.538 253.593.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.132.229 2.013.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.132.229 2.013.706
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.985.211 623.764.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.445.539.599 1.856.129.808
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.839.488.947 3.860.227.078
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.567.156 36.567.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.951.956 36.951.956
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-384.800 -384.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 70.941.969 65.949.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.553.397.882 2.261.000.280
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.738.131 297.389.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.839.488.947 3.860.227.078
TOPLAM KAYNAKLAR
5.285.028.546 5.716.356.886
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 70.862.599 76.579.090
Satışların Maliyeti
19 -23.889.491 -25.332.823
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.973.108 51.246.267
BRÜT KAR (ZARAR)
46.973.108 51.246.267
Genel Yönetim Giderleri
20 -8.211.625 -6.978.137
Pazarlama Giderleri
20 -2.950.510 -4.114.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.198.421 1.177.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.427.817 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.581.577 41.331.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 449.355 608.666
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.030.932 41.939.701
Finansman Gelirleri
22 7.117.224 15.610.779
Finansman Giderleri
22 -60.886.287 -63.828.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.738.131 -6.277.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.738.131 -6.277.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.738.131 -6.277.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.738.131 -6.277.889
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,00020000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.738.131 -6.277.889
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.738.131 -6.277.889
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841910
BIST