***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355Transferler6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.898.907 -963 297.389.779 303.287.723 303.287.723Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.898.907 -963 297.389.779 303.287.723 303.287.723Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078Transferler4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.142.813 81.912 266.502.003 270.726.728 270.726.728Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.142.813 81.912 266.502.003 270.726.728 270.726.728Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI272.925.434 144.869.306Dönem Karı (Zararı)266.502.003 297.389.779Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-118.022.350 -111.986.451Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 2.307.159 2.011.049Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.425.983 2.114.831Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.078.370 1.597.600Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -9.504.353 517.231Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler698.245 1.777.795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 698.245 569.798Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 0 1.207.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler130.208.283 191.374.845Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -7.418.947 -11.253.551Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 137.627.230 202.628.396Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40.142.550 29.770.606Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-280.908.566 -319.510.314Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 -261.329.951 -326.897.431Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8.649.449 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -10.929.166 7.387.117Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.044.038 -1.653.123İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -2.044.038 -1.653.123Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -17.872.140Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.383Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 12.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 0 -17.886.376İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler116.085.279 -50.990.025Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.264.481 1.043.085İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)881.022 1.616.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.383.459 -573.178Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler811.233 -3.966.943İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)325.000 1.035.610İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)486.233 -5.002.553Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -5.438.816Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler253.776.783 20.706.304Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.060.962 4.273.394Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.303.260 8.570.046İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.155.930 19.819.167İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.147.330 -11.249.121Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-111.023.095 -130.400.136Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-111.023.095 -130.400.136Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-894.662 -8.564.622İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-894.662 -8.564.622Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 8.393.543Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-20.724.167 15.548.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.117.004 38.846.012Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.593.003 40.441.479Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.524.001 -1.595.467Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları264.564.932 134.413.303Alınan Faiz5,19 8.625.877 10.576.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -265.375 -120.206YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.788.011 297.085.024Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-2.799.999 -42.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.107.263 -688.432Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-322.173 -95.764Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-785.090 -592.668Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 352.572.964Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -13.880.749 -12.299.508FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-591.673.882 -109.031.203Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 521.607.215 1.667.066.244Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -987.641.445 -1.569.220.442Türev Araçlardan Nakit Girişleri30.636.424 15.221.016Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-9.442.867 0Ödenen Faiz7 -146.833.209 -222.098.021YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-336.536.459 332.923.127Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.484.092 578.169NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-328.052.367 333.501.296DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 386.968.340 53.467.044DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 58.915.973 386.968.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 59.156.089 388.415.387Finansal Yatırımlar6 0 173.465.888Ticari Alacaklar8 125.644.421 116.530.503İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 2.183.477 3.064.499İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar123.460.944 113.466.004Diğer Alacaklar9 6.374.055 5.685.288İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 1.175.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.199.055 5.685.288Türev Araçlar6 33.617.110 42.367.396Stoklar11 234.619.247 381.840.456Proje Halindeki Stoklar11 0 121.124.555Peşin Ödenmiş Giderler16 5.234.925 7.497.215İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25 211.610 2.286.461İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.023.315 5.210.754Diğer Dönen Varlıklar16 263.790 12.856.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar263.790 12.856.791ARA TOPLAM464.909.637 1.249.783.479TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR464.909.637 1.249.783.479DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 230.571.960 221.249.112Ticari Alacaklar8 13.203.105 32.659.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar13.203.105 32.659.874Stoklar11 200.107.126 175.000.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 4.285.294 3.741.256Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.942.624.436 3.724.396.501Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 318.570.000 261.537.000Maddi Duran Varlıklar12 41.395.040 38.460.738Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 939.699 931.084Peşin Ödenmiş Giderler16 8.799.170 8.597.842İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.799.170 8.597.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.760.495.830 4.466.573.407TOPLAM VARLIKLAR5.225.405.467 5.716.356.886KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 446.021.370 464.336.466İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25 222.657.441 288.256.265İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar223.363.929 176.080.201Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 437.419.301 352.420.787İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25 235.880.646 205.710.355İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları201.538.655 146.710.432Ticari Borçlar8 8.041.258 216.937.006İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 2.896.856 209.645.274İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 5.144.402 7.291.732Diğer Borçlar9 11.374.522 12.269.184İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 11.374.522 12.269.184Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler38.013.150 149.036.245Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 38.013.150 149.036.245Türev Araçlar6 9.907.650 8.393.543Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 2.107.021 22.831.188İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 47.113 52.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.059.908 22.779.097Kısa Vadeli Karşılıklar7.207.646 5.435.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 459.525 455.484Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.748.121 4.980.218Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.460.885 704.787ARA TOPLAM962.552.803 1.232.364.908TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER962.552.803 1.232.364.908UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 129.538.235 621.751.194İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25 129.538.235 368.157.840İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 253.593.354Uzun Vadeli Karşılıklar2.360.623 2.013.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.360.623 2.013.706TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.898.858 623.764.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.094.451.661 1.856.129.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.130.953.806 3.860.227.078Ödenmiş Sermaye18 958.750.000 958.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 240.146.090 240.146.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 423.981 423.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.791.881 36.567.156Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.094.769 36.951.956Diğer Kazançlar (Kayıplar)-302.888 -384.800Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 70.941.969 65.949.792Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.553.397.882 2.261.000.280Net Dönem Karı veya Zararı266.502.003 297.389.779TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.130.953.806 3.860.227.078TOPLAM KAYNAKLAR5.225.405.467 5.716.356.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 552.678.714 1.206.509.521Satışların Maliyeti19 -356.313.056 -955.966.119TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)196.365.658 250.543.402BRÜT KAR (ZARAR)196.365.658 250.543.402Genel Yönetim Giderleri20 -30.471.174 -26.958.460Pazarlama Giderleri20 -7.139.564 -14.811.380Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 358.709.081 342.541.290Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -75.744.314 -12.172.591ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)441.719.687 539.142.261Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 2.044.038 1.653.123FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)443.763.725 540.795.384Finansman Gelirleri23 10.929.166 0Finansman Giderleri23 -188.190.888 -243.405.605SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)266.502.003 297.389.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)266.502.003 297.389.779DÖNEM KARI (ZARARI)266.502.003 297.389.779Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları266.502.003 297.389.779Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,00280000 0,00310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.224.725 5.897.944Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 4.142.813 5.898.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 81.912 -963Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.224.725 5.897.944TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)270.726.728 303.287.723Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları270.726.728 303.287.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906370BIST