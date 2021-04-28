***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078Transferler4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.738.131 -20.738.131 -20.738.131Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -20.738.131 3.839.488.947 3.839.488.947Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806Transferler248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.598.363 3.598.363 3.598.363Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 3.598.363 4.134.552.169 4.134.552.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.508.016 37.691.452Dönem Karı (Zararı)3.598.363 -20.738.131Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.457.349 53.685.260Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 594.464 563.310Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler472.521 1.074.976Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 472.521 1.074.976Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler324.466 363.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 324.466 363.195Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.245.192 38.086.322Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -717.945 -2.495.781Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 35.963.137 40.582.103Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21.419.848 18.009.768Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.297.922 -3.962.956Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 753.941 3.154.268Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -26.051.863 -7.117.224Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-301.220 -449.355İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -301.220 -449.355İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.415.822 2.030.358Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.411.634 8.081.129İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-472.507 98.065İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-939.127 7.983.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler538.587 69.284İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.175.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-636.413 69.284Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.540.728 3.414.105Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-27.458.241 620.515Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.141.563 -23.406.912İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.631.117 -27.941.959İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-489.554 4.535.047Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-881.485 1.432.559Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-881.485 1.432.559Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.262.005 1.110.623İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.262.005 1.110.623Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.144.941 -26.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.521.606 10.736.001Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-14.290 6.489.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.535.896 4.246.129Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.639.890 34.977.487Alınan Faiz5,19 868.126 2.836.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 0 -122.858YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.125.506 -6.843.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.046.819 -466.276Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-711.351 -7.380Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-335.468 -458.896Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.078.687 -6.377.194FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.375.198 -283.386.050Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 551.792.940 150.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -543.758.966 -393.362.417Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.513.785 -1.317.123Ödenen Faiz7 -24.895.387 -38.706.510YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.992.688 -252.538.068Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.666.917 2.287.611NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.325.771 -250.250.457DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 58.915.973 386.968.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 54.590.202 136.717.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 54.680.137 59.156.089Ticari Alacaklar8 131.326.487 125.644.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.655.984 2.183.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar128.670.503 123.460.944Diğer Alacaklar9 5.835.468 6.374.055İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 1.175.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.835.468 5.199.055Türev Araçlar6 51.275.108 33.617.110Stoklar11 220.508.842 234.619.247Peşin Ödenmiş Giderler16 32.471.998 5.234.925İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 2.118.479 211.610İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30.353.519 5.023.315Diğer Dönen Varlıklar16 278.080 263.790İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar278.080 263.790ARA TOPLAM496.376.120 464.909.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR496.376.120 464.909.637DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 229.818.018 230.571.960Ticari Alacaklar8 8.460.152 13.203.105İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.460.152 13.203.105Stoklar11 208.918.925 200.107.126Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 4.586.514 4.285.294Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.943.534.760 3.942.624.436Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 320.738.363 318.570.000Maddi Duran Varlıklar12 41.657.716 41.395.040Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.129.378 939.699Peşin Ödenmiş Giderler16 9.020.338 8.799.170İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.020.338 8.799.170TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.767.864.164 4.760.495.830TOPLAM VARLIKLAR5.264.240.284 5.225.405.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 664.508.405 446.021.370İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 321.511.368 222.657.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar342.997.037 223.363.929Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 245.971.700 437.419.301İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 245.971.700 235.880.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 201.538.655Ticari Borçlar8 9.182.821 8.041.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 4.527.983 2.896.856İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 4.654.838 5.144.402Diğer Borçlar9 10.112.517 11.374.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 10.112.517 11.374.522Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler37.131.664 38.013.150Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 37.131.664 38.013.150Türev Araçlar6 0 9.907.650Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 962.080 2.107.021İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 63.108 47.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)898.972 2.059.908Kısa Vadeli Karşılıklar10.562.158 7.207.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 529.868 459.525Sigortacılık Teknik Karşılıkları14 10.032.290 6.748.121Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.712.612 2.460.885ARA TOPLAM980.143.957 962.552.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER980.143.957 962.552.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 146.929.412 129.538.235İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 146.929.412 129.538.235Uzun Vadeli Karşılıklar2.614.746 2.360.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.614.746 2.360.623TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.544.158 131.898.858TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.129.688.115 1.094.451.661ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.134.552.169 4.130.953.806Ödenmiş Sermaye18 958.750.000 958.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 240.146.090 240.146.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 423.981 423.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.791.881 40.791.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.094.769 41.094.769Diğer Kazançlar (Kayıplar)-302.888 -302.888Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 71.190.580 70.941.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.819.651.274 2.553.397.882Net Dönem Karı veya Zararı3.598.363 266.502.003TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.134.552.169 4.130.953.806TOPLAM KAYNAKLAR5.264.240.284 5.225.405.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 72.031.960 70.862.599Satışların Maliyeti19 -26.569.804 -23.889.491TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.462.156 46.973.108BRÜT KAR (ZARAR)45.462.156 46.973.108Genel Yönetim Giderleri20 -7.722.666 -8.211.625Pazarlama Giderleri20 -1.538.359 -2.950.510Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.529.599 2.198.421Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.375.775 -5.427.817ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.354.955 32.581.577Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 301.220 449.355FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.656.175 33.030.932Finansman Gelirleri22 26.051.863 7.117.224Finansman Giderleri22 -62.109.675 -60.886.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.598.363 -20.738.131SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.598.363 -20.738.131DÖNEM KARI (ZARARI)3.598.363 -20.738.131Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.598.363 -20.738.131Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00003000 -0,00020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.598.363 -20.738.131Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.598.363 -20.738.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931998BIST