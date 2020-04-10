***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.04.2020 11:54
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.02.2020
Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması,
3 - 2019 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
5 - 2019 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
8 - Denetçinin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ISGYO Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2020 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
• 2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
• 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına,
• Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ile Sn. Ömer Karakuş, Sn. Aysel Tacer, Sn. Süleyman H. Özcan, Sn. İ. Hakkı Akşener, Sn. Mehmet Türk, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem, Sn. Haluk Büyükbaş ve Sn. Nihat Uzunoğlu'nun seçilmelerine,
• 01.04.2020 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 12.700 TL ücret ödenmesine,
• 2020 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
• Şirketin 2020 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine 2019 yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 4.4.7 sayılı ilkeleri ile III-48.1 sayılı Tebliğin 37. maddesi uyarınca bilgi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 3 Kar Payı Dağıtım Tablosu_2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 10 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837139
BIST