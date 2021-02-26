***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.02.2021Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması,3 - 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,6 - 2020 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,9 - Denetçinin seçilmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirkete 2020 yılı içinde uygulanan idari para cezası hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin bu kapsamda ödediği 155.855,25 TL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun karara bağlanması,12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ISGYO Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 26.02.2021 tarihli toplantısında 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913413BIST