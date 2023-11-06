***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
06.11.2023 17:39
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 11.08.2023 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 02.11.2023 tarihli SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç Belgesi ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214530
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|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
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|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
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|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
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|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
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|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
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|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
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|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
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|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
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|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
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|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
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|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
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|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
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|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
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|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
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|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
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|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
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|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
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|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
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|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,4420
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|Euro
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|Sterlin
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|31,5029
|31,6927
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|Platin
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