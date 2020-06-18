***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.06.2020 17:10
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmak üzere 1.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli, sabit veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçlara ilişkin tüm şart ve esasların belirlenmesi, değişken faizli ihraç yapılması halinde türev kullanılarak işlemlerin sabit faizli olacak şekilde yapılandırılabilmesi ile ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin aracı kurumun yetkilendirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine ve ihraçlara ilişkin satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi de dâhil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin süreçlerin verilen yetkiye istinaden Şirket Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 1.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851830
BIST
17:37112.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.550,70
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
17:376,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,8810
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|Önceki Kapanış
|: 6,8790
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6,8608
En Düşük
6,8330
17:377,6961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,7050
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|Önceki Kapanış
|: 7,7150
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7,7281
En Düşük
7,6835
17:37379,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,98
|Açılış
|: 379,05
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|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.255.379
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|171.992.154
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.255.807.942
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,54
|100.459.692
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.874.939
|% 9,95
|
|GLRYH
|15,52
|58.281.644
|% -9,98
|
|RTALB
|36,08
|147.433.243
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|7.197.444
|% -9,92
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,04
|2.218.680.340
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.255.807.942
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,40
|875.903.528
|% 3,67
|
|ASELS
|32,32
|789.312.965
|% 1,51
|
|GARAN
|8,15
|705.551.044
|% 0,25
|
|KRDMD
|3,04
|2.218.680.340
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|518.195.463
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|335.922.881
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|372.096.982
|% 0,65
|
|TSKB
|1,28
|226.654.933
|% 4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4791
|8,5216
|% -1,03
|
|Frank
|7,1724
|7,2156
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-6,28
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.480
|-6,70
|
|Tam
|2.531
|2.545
|-6,80
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-3,40
|
|Çeyrek
|618
|623
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,38
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,08
|41,08
|0,37
|
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