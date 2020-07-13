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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.07.2020 17:58
GÜNCEL HABERLER



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma araçları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 9.7.2020 tarih ve 41/850 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ISGYO Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ISGYO.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859524


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ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
MEGAP 5,40 584.950 % 9,98  
MEGAP 5,40 584.950 % 9,98  
TKURU 17,65 232.283 % 9,97  
OYAKC 9,29 350.525.509 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6209 8,6642 % -0,16  
Frank 7,2623 7,3060 % 0,02  
Riyal 1,8235 1,8326 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 10,08  
Altın Gr. 399 399 1,75  
Cumhuriyet 2.592 2.613 7,70  
Tam 2.670 2.681 7,90  
Yarım 1.296 1.311 3,80  
Çeyrek 648 656 1,90  
Gümüş.Ons 19,27 19,30 0,57  
Gümüş Gr. 4,24 4,25 0,12  
B. Petrol 43,27 43,27 0,03  
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