***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma araçları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.07.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 9.7.2020 tarih ve 41/850 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimiz tarafından 13.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekteki şekilde güncellenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İŞ GYO İhraç Belgesi.pdfEK: 2 ISGYO Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859650BIST