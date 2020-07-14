***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.07.2020 11:42
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma araçları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.07.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.7.2020 tarih ve 41/850 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimiz tarafından 13.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekteki şekilde güncellenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İŞ GYO İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 ISGYO Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859650
BIST
14:53117.886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -513,14
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
14:536,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
14:537,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
14:53396,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,66
|Açılış
|: 396,88
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|NUGYO
|5,14
|14.913.838
|% 9,83
|
|KENT
|1.129,80
|23.144.138
|% 9,50
|
|VKFYO
|4,60
|2.264.198
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.575.465
|% -9,96
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|MAALT
|107,50
|28.564.043
|% -5,45
|
|IZFAS
|2,96
|412.581
|% -5,43
|
|EKGYO
|2,32
|1.412.548.516
|% 2,20
|
|THYAO
|11,99
|540.215.705
|% 0,17
|
|ODAS
|2,92
|523.215.665
|% -1,02
|
|SASA
|12,03
|443.172.950
|% 1,35
|
|ZOREN
|2,82
|440.796.280
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,32
|1.412.548.516
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,67
|375.985.658
|% 1,21
|
|TSKB
|1,28
|283.866.066
|% 1,59
|
|ODAS
|2,92
|523.215.665
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,83
|287.266.783
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5756
|8,6186
|% -0,11
|
|Frank
|7,2786
|7,3225
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-6,08
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-16,00
|
|Tam
|2.659
|2.670
|-5,60
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-2,80
|
|Çeyrek
|645
|654
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,96
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,38
|