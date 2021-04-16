***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.04.2021 16:22
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma araçları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 3.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 15.04.2021 tarih ve 21/615 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ISGYO Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 ISGYO Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928811
BIST
17:401.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,38
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:408,0739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0666
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:409,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0684
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:40461,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,73
|Açılış
|: 461,01
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:40
|QUAGR
|29,12
|192.569.417
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.428.798
|% 9,79
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|RYSAS
|3,30
|12.556.662
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|111.923.363
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.758.938
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.073.089
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.597.896.761
|% -0,41
|
|EREGL
|18,06
|1.248.558.164
|% 0,17
|
|ODAS
|3,36
|734.043.663
|% -8,70
|
|PETKM
|6,35
|552.787.660
|% -0,94
|
|FROTO
|182,20
|514.033.377
|% 2,47
|
|GARAN
|7,28
|1.597.896.761
|% -0,41
|
|ODAS
|3,36
|734.043.663
|% -8,70
|
|YKBNK
|2,15
|414.936.193
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,89
|353.658.529
|% 2,72
|
|TSKB
|1,30
|160.101.259
|% -2,99
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0667
|8,0739
|% 0,83
|
|Euro
|9,6678
|9,6746
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,1144
|11,1701
|% 0,98
|
|Frank
|8,7485
|8,8012
|% 1,13
|
|Riyal
|2,1452
|2,1560
|% 0,74
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|13,65
|
|Altın Gr.
|462
|462
|7,29
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,32
|