***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.02.2023 17:37
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı için SPK'ya başvuru yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmak üzere 5.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli, sabit veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçlara ilişkin tüm şart ve esasların belirlenmesi, değişken faizli ihraç yapılması halinde türev kullanılarak işlemlerin sabit faizli olacak şekilde yapılandırılabilmesi ile ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin aracı kurumun/bankanın yetkilendirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine ve ihraçlara ilişkin gerekli izinlerin alınması, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi de dâhil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin süreçlerin verilen yetkiye istinaden Şirket Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 5.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112979
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0775
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.123,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.123,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,18
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8400
|18,8436
|% 0,06
|
|Euro
|20,1864
|20,1943
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,7767
|22,8909
|% 0,63
|
|Frank
|20,3638
|20,4865
|% 0,29
|
|Riyal
|5,0057
|5,0308
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-10,65
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.611
|7.675
|-20,00
|
|Yarım
|3.718
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,09
|86,09
|-0,30
|
Seans Raporu
10:42
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-
17:46
CMBTN, INTEM, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:31
BUCIM, CMBTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında