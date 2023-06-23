***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
23.06.2023 15:17
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Şirketimiz ile Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.(Tecim)'ye ait olan arsalar üzerinde, Tecim ile birlikte ortak mülkiyetin yönetimi kapsamında geliştirilmesine karar verilen konut/villa projesinde alt yapı inşaat işlerine ilişkin ihale süreci tamamlanmıştır. Şirketimizin yaklaşık %44, Tecim'in ise yaklaşık %56 paya sahip olduğu, 165 üniteden oluşan projede, inşaat ve satış faaliyetlerine yıl içerisinde başlanılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161838
BIST
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16:505.515
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 87,08
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:5025,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2326
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:5027,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1419
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:501.561,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 30,00
|Açılış
|: 1.561,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:48
|DERIM
|10,34
|15.973.792
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.612.571
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|YAPRK
|69,05
|89.608.380
|% 9,95
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|POLTK
|2.744,30
|73.222.381
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|424.134.248
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,48
|1.902.740.992
|% -8,02
|
|THYAO
|182,00
|7.182.810.528
|% 0,94
|
|AKBNK
|19,76
|4.080.415.278
|% 2,97
|
|YKBNK
|12,80
|3.922.367.864
|% 3,14
|
|ISCTR
|13,65
|2.694.481.785
|% 3,10
|
|GARAN
|31,56
|2.285.989.372
|% 3,95
|
|YKBNK
|12,80
|3.922.367.864
|% 3,14
|
|EKGYO
|7,18
|1.518.171.515
|% 4,66
|
|AKBNK
|19,76
|4.080.415.278
|% 2,97
|
|ISCTR
|13,65
|2.694.481.785
|% 3,10
|
|ZOREN
|2,97
|519.723.808
|% 5,32
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0603
|25,0715
|% 0,79
|
|Euro
|27,2762
|27,3020
|% 0,33
|
|Sterlin
|31,7802
|31,9396
|% 0,52
|
|Frank
|27,8693
|28,0372
|% 0,66
|
|Riyal
|6,6690
|6,7025
|% 0,85
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|20,67
|
|Altın Gr.
|1.560
|1.561
|29,55
|
|Cumhuriyet
|10.362
|10.518
|431,00
|
|Tam
|10.299
|10.599
|442,42
|
|Yarım
|4.992
|5.154
|127,00
|
|Çeyrek
|2.504
|2.577
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|18,15
|18,17
|0,36
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|-1,75
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03DOGUB
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 620 adet işlem
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17:02XU100
Endeks 5, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 63, 432.00 milyon TL de
-
17:02DAPGM
Yüzde 6.93 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 624, 191 adet işlem
-
17:01TMSN
Yüzde 8.42 oranında artışla 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 344 adet işlem
-
17:00EKGYO
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 751, 313 adet işlem