***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Şirketimiz ile Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.(Tecim)'ye ait olan arsalar üzerinde, Tecim ile birlikte ortak mülkiyetin yönetimi kapsamında geliştirilmesine karar verilen konut/villa projesinde alt yapı inşaat işlerine ilişkin ihale süreci tamamlanmıştır. Şirketimizin yaklaşık %44, Tecim'in ise yaklaşık %56 paya sahip olduğu, 165 üniteden oluşan projede, inşaat ve satış faaliyetlerine yıl içerisinde başlanılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161838BIST