***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
26.02.2024 17:20
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10.maddesi uyarınca 2024 yılına ilişkin hazırlanan raporun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251954
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|LMKDC
|21,56
|10.617.524
|% 10,00
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|KLSER
|82,50
|678.662.101
|% 10,00
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|ALCTL
|149,60
|227.677.043
|% 10,00
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|KTLEV
|119,90
|373.103.440
|% 10,00
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|NETAS
|86,35
|157.650.202
|% 10,00
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|PSGYO
|7,65
|1.204.720.928
|% -10,00
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|AYCES
|1.000,00
|888.760.324
|% -9,99
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|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
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|ARASE
|71,50
|837.456.901
|% -6,66
|
|GEDZA
|31,18
|158.621.696
|% -6,25
|
|THYAO
|286,25
|11.985.884.775
|% -0,09
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|MIATK
|77,10
|6.094.717.626
|% 9,99
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|BORSK
|53,15
|5.433.732.141
|% 3,00
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|ISCTR
|28,36
|5.238.300.973
|% -1,32
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|EREGL
|45,92
|5.100.218.029
|% -1,25
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|EKGYO
|11,31
|2.277.594.154
|% -2,75
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|ZOREN
|5,76
|1.077.279.615
|% -2,70
|
|ISCTR
|28,36
|5.238.300.973
|% -1,32
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.720.928
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|327.122.210
|% -2,40
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|31,1262
|31,1301
|% 0,29
|
|Euro
|33,8087
|33,8312
|% 0,62
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|Sterlin
|39,3722
|39,5697
|% 0,42
|
|Frank
|35,2240
|35,4362
|% 0,40
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|Riyal
|8,2743
|8,3158
|% 0,28
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|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|22,51
|22,53
|% 0,66
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|Platin
|879,98
|882,93
|% 0,66
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|Paladyum
|959,84
|964,28
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|80,72
|% 0,66
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