***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Ana Sözleşmesinin tadiline ilişkin T.C.Ticaret Bakanlığı izniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadiline T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00071519764 sayılı ekli yazısı ile onay verilmiştir.Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999510BIST