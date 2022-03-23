***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000 TL tutarında olan kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması ve süre uzatımı çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadili kapsamında SPK'nın 21.01.2022 tarih e-12233903-340.08-16148 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.02.2022 tarih E-50035491-431.02-00071519764 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme Tadil metni 23.03.2022 tarihli 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık Yazısı.pdfEK: 2 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012351BIST