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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2022 14:53
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel kurul onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarında olan kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması ve süre uzatımı çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadili kapsamında SPK'nın 21.01.2022 tarih e-12233903-340.08-16148 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.02.2022 tarih E-50035491-431.02-00071519764 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme Tadil metni 23.03.2022 tarihli 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık Yazısı.pdf
EK: 2 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012351


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Yarım 2.938 3.014 23,32  
Çeyrek 1.474 1.507 11,65  
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