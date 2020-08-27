***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.08.2020 10:30
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., yaptığı gözden geçirme sonucunda Şirketimizi "yatırım yapılabilir" kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli (Ulusal) Notumuzu (TR) AA, Kısa Vadeli (Ulusal) Notumuzu (TR) A1+, görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Kredi derecelendirme raporuna ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871372
BIST
13:241.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
13:247,3520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3109
13:248,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6580
13:24458,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,53
|Açılış
|: 458,22
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
457,30
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KLGYO
|5,83
|42.397.899
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.514.442
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|5.072.780
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.912.614
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.662.277
|% 10,00
|
|CASA
|24,30
|71.237
|% -9,93
|
|BMELK
|5,32
|228.194
|% -9,83
|
|DMSAS
|5,54
|125.724.976
|% -6,73
|
|DGGYO
|12,02
|21.694.211
|% -5,13
|
|PRKME
|4,38
|157.034.191
|% -4,78
|
|GUSGR
|6,71
|638.066.238
|% 1,98
|
|GARAN
|6,96
|400.808.085
|% 0,87
|
|TUPRS
|82,90
|371.052.748
|% 0,79
|
|PETKM
|4,01
|362.423.212
|% -0,50
|
|SISE
|6,26
|313.509.676
|% 0,16
|
|SKBNK
|1,46
|181.365.419
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,87
|178.537.402
|% 0,54
|
|GUSGR
|6,71
|638.066.238
|% 1,98
|
|YKBNK
|2,10
|193.705.853
|% 1,45
|
|PETKM
|4,01
|362.423.212
|% -0,50
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3453
|7,3520
|% -0,14
|
|Euro
|8,6780
|8,6928
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,6588
|9,7073
|% -0,42
|
|Frank
|8,0539
|8,1024
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% -0,35
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-7,00
|
|Tam
|3.030
|3.105
|-8,93
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-4,32
|
|Çeyrek
|734
|751
|-2,16
|