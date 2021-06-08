***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.06.2021 14:50
rme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile 08.06.2021 tarihinde kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmış olup, iki derecelendirme dönemini kapsayan sözleşme 08.06.2023 tarihine kadar geçerlidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941031
BIST
16:071.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.443
16:078,5996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0130
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:0710,4814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0234
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:07524,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,92
|Açılış
|: 524,02
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:05
|RODRG
|18,82
|4.122.734
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|22.893.027
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.266.686
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|4.255.697
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,47
|81.428.065
|% 9,70
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,70
|18.001.788
|% -8,00
|
|NTHOL
|5,10
|126.190.321
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|YAYLA
|3,95
|17.699.504
|% -6,62
|
|KOZAL
|127,80
|790.121.456
|% 2,00
|
|GARAN
|8,30
|738.755.914
|% 0,12
|
|THYAO
|14,32
|696.552.734
|% 0,28
|
|SASA
|34,56
|438.922.693
|% 2,31
|
|SISE
|8,21
|396.060.846
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,25
|355.990.448
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|738.755.914
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,19
|105.946.287
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|159.402.298
|% -0,50
|
|TSKB
|1,42
|96.668.360
|% 2,16
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5957
|8,5982
|% -0,17
|
|Euro
|10,4772
|10,4825
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,1320
|12,1928
|% -0,33
|
|Frank
|9,5578
|9,6153
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2863
|2,2978
|% -0,14
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,22
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.461
|3.513
|-5,00
|
|Tam
|3.446
|3.533
|-6,79
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-3,29
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,35
|