***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









rme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile 08.06.2021 tarihinde kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmış olup, iki derecelendirme dönemini kapsayan sözleşme 08.06.2023 tarihine kadar geçerlidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941031BIST