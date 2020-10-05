***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği25 Mart 2020 tarihli Genel Kurul toplantısını izleyen dönemde Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Türk, Sn. İ. Hakkı Akşener, Sn. Ömer Karakuş ve Sn. Süleyman H.Özcan, Yönetim Kurulu’ndaki görevlerinden ayrılmış olup, ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi kapsamında yeni üye seçimleri yapılmıştır. Yapılan yeni üyelik seçimleri sonrasında, Şirket Yönetim Kurulundaki güncel görev dağılımı şöyledir: Sezgin Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı M.Karluk Çetinkaya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arzu Erdem Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uzunoğlu Denetimden Sorumlu Komite'de Başkan olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Büyükbaş Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Başkan, Denetimden Sorumlu Komite'de üye olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gülden Sözdinler ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Doğan Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirmektedir. Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur.Yönetim kurulu başkanının adıSezgin YılmazKadın üyelerin sayısı ve oranıKadın üye sayısı 3 olup, oranı %33'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878210BIST