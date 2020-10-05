***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
05.10.2020 15:16
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
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Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
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Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
25 Mart 2020 tarihli Genel Kurul toplantısını izleyen dönemde Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Türk, Sn. İ. Hakkı Akşener, Sn. Ömer Karakuş ve Sn. Süleyman H.Özcan, Yönetim Kurulu’ndaki görevlerinden ayrılmış olup, ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi kapsamında yeni üye seçimleri yapılmıştır. Yapılan yeni üyelik seçimleri sonrasında, Şirket Yönetim Kurulundaki güncel görev dağılımı şöyledir: Sezgin Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı M.Karluk Çetinkaya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arzu Erdem Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uzunoğlu Denetimden Sorumlu Komite'de Başkan olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Büyükbaş Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Başkan, Denetimden Sorumlu Komite'de üye olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gülden Sözdinler ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Doğan Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirmektedir. Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur.
Yönetim kurulu başkanının adı
Sezgin Yılmaz
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 3 olup, oranı %33'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878210
BIST
18:001.160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
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|Açılış
|: 1.151
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|Önceki Kapanış
|: 1.145
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1.161
En Düşük
1.151
18:007,7651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,7600
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|Önceki Kapanış
|: 7,7750
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7,7883
En Düşük
7,7213
18:009,1564
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 473,87
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478,80
En Düşük
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|
|ITTFH
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|
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|
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|
|YONGA
|39,60
|5.268.121
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|
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|1.486.187
|% -9,88
|
|RODRG
|10,67
|5.564.397
|% -7,94
|
|DENGE
|4,44
|1.283.310
|% -5,53
|
|SISE
|7,05
|1.210.066.643
|% 0,14
|
|ASELS
|18,63
|852.083.429
|% 1,25
|
|GARAN
|7,17
|723.139.035
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,50
|668.737.070
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|535.509.832
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|668.737.070
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|311.202.785
|% 1,72
|
|SISE
|7,05
|1.210.066.643
|% 0,14
|
|GSDHO
|2,22
|366.969.170
|% 4,23
|
|ODAS
|3,02
|408.881.476
|% 3,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7629
|7,7688
|% 0,14
|
|Euro
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|9,1618
|% 0,72
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|Sterlin
|10,0312
|10,0815
|% 0,24
|
|Frank
|8,4404
|8,4912
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0609
|2,0713
|% -0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|14,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,16
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