Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

05.10.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
25 Mart 2020 tarihli Genel Kurul toplantısını izleyen dönemde Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Türk, Sn. İ. Hakkı Akşener, Sn. Ömer Karakuş ve Sn. Süleyman H.Özcan, Yönetim Kurulu’ndaki görevlerinden ayrılmış olup, ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi kapsamında yeni üye seçimleri yapılmıştır. Yapılan yeni üyelik seçimleri sonrasında, Şirket Yönetim Kurulundaki güncel görev dağılımı şöyledir: Sezgin Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı M.Karluk Çetinkaya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arzu Erdem Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uzunoğlu Denetimden Sorumlu Komite'de Başkan olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Büyükbaş Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Başkan, Denetimden Sorumlu Komite'de üye olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gülden Sözdinler ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Doğan Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirmektedir. Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur.
Yönetim kurulu başkanının adı
Sezgin Yılmaz
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 3 olup, oranı %33'tür.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878210


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:001.160
Değişim :  1,34% |  15,40
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.161 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KATMR 5,94 112.588.688 % 10,00  
FORMT 4,40 32.709.470 % 10,00  
CRFSA 31,24 102.088.569 % 10,00  
ITTFH 5,72 138.004.772 % 10,00  
ALCAR 157,30 90.112.098 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 7,7629 7,7688 % 0,14  
Euro 9,1529 9,1618 % 0,72  
Sterlin 10,0312 10,0815 % 0,24  
Frank 8,4404 8,4912 % 0,56  
Riyal 2,0609 2,0713 % -0,05  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 14,63  
Altın Gr. 478 478 4,06  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,29 24,32 0,57  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,16  
B. Petrol 41,58 41,58 2,31  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru