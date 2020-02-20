***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 16:54
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket portföyünde yer alan Ege Perla Kompleksine ilişkin hukuki hizmetler konusunda Uluhan Hukuk Bürosu'ndan hizmet alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820472
BIST
17:44116.059
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -3.137,46
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:446,0970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:446,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:44316,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,80
|Açılış
|: 316,26
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.515.739
|% 19,87
|
|QNBFL
|146,00
|8.827.813
|% 10,61
|
|HATEK
|9,40
|43.467.169
|% 9,81
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|72,00
|95.358.088
|% 6,04
|
|GSRAY
|3,12
|912.943.702
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.160.331
|% -19,92
|
|VERTU
|5,38
|39.439.117
|% -18,48
|
|FENER
|15,87
|871.140.811
|% -18,36
|
|BJKAS
|2,96
|1.237.353.757
|% -15,91
|
|ASELS
|28,54
|1.758.721.288
|% -4,16
|
|THYAO
|14,39
|1.611.129.025
|% -3,42
|
|BJKAS
|2,96
|1.237.353.757
|% -15,91
|
|GSRAY
|3,12
|912.943.702
|% -20,00
|
|FENER
|15,87
|871.140.811
|% -18,36
|
|BJKAS
|2,96
|1.237.353.757
|% -15,91
|
|CEMAS
|1,24
|404.785.300
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,53
|394.382.339
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|912.943.702
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|461.128.054
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8058
|7,8449
|% -0,43
|
|Frank
|6,1734
|6,2106
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6181
|1,6262
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,52
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,39
|