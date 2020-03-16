***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 12:18
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kamuya açıklanmış olan Genel Kurul tarihinde corona virüs kaynaklı olarak bir erteleme olmadığını duyurur, öte yandan toplatıya fiziken katılım sağlamak isteyen yatırımcılarımız bakımından, elektronik ortamda genel kurul toplantılarına katılım sağlanması yönünde bir tercihte de bulunulabileceğini hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829237
BIST
12:0889.722
En Yüksek
|Değişim
|: -6,15%
|| -5.882,74
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:086,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3752
En Düşük
6,2780
12:087,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1232
|Açılış
|: 7,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:08314,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,51
|Açılış
|: 314,74
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|7.555.101
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,88
|36.804.972
|% 5,49
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|1.984.212
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.298.293
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|23,58
|276.682.755
|% -7,38
|
|THYAO
|8,50
|228.628.783
|% -7,00
|
|GARAN
|8,36
|211.252.187
|% -7,21
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|PETKM
|3,00
|73.903.875
|% -4,46
|
|IHLGM
|0,88
|43.584.452
|% -7,37
|
|ODAS
|1,27
|61.301.223
|% -7,97
|
|EKGYO
|1,14
|45.024.069
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,93
|71.398.021
|% -6,31
|
|YKBNK
|2,10
|73.512.776
|% -4,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8458
|7,8851
|% 1,27
|
|Frank
|6,7576
|6,7983
|% 1,98
|
|Riyal
|1,6931
|1,7015
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.538
|1.538
|8,04
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,36
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|21,00
|
|Tam
|2.092
|2.145
|21,92
|
|Yarım
|1.011
|1.038
|10,61
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|13,58
|13,61
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|2,81
|2,82
|-0,19
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-2,44
|
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