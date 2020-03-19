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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2020 15:28
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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yaptığı değerlendirme kapsamında, Şirketimizin 25.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bağımsız yönetim kurulu üye aday listesinin Sayın Prof. Dr. Arzu Erdem, Sayın Haluk Büyükbaş, Sayın Nihat Uzunoğlu ve Sayın Gökben Karaaslan Aksoy'dan oluşmasına karar verilmiştir.
Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ekte ve Şirketin www.isgyo.com.tr adresli internet sitesinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830740


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