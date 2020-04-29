***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 16:34
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2020 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Mehmet Türk'ün yerine Sayın Özcal Korkmaz'ın ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841126
BIST
16:40101.470
En Yüksek
|Değişim
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|| 762,70
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 100.707
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101.743
En Düşük
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16:406,9813
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:407,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|MERKO
|1,43
|41.820.130
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.860.753
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.129.160
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|3.122.557
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.629.682
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
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|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
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|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|QNBFB
|50,60
|11.460.004
|% -5,77
|
|IHGZT
|4,03
|585.306
|% -5,62
|
|MGROS
|30,30
|1.093.727.774
|% 4,48
|
|GARAN
|8,40
|600.015.927
|% 1,08
|
|THYAO
|10,58
|533.153.299
|% -0,66
|
|SOKM
|11,81
|497.503.417
|% -2,40
|
|ASELS
|27,48
|469.977.072
|% 0,44
|
|ODAS
|1,79
|262.170.490
|% 3,47
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|CEMAS
|1,11
|151.772.955
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|127.730.222
|% 3,81
|
|PETKM
|3,55
|312.805.851
|% 1,14
|
|ADESE
|1,54
|133.129.160
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6598
|8,7032
|% 0,07
|
|Frank
|7,1567
|7,1998
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-6,69
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.506
|-8,80
|
|Tam
|2.513
|2.568
|-9,00
|
|Yarım
|1.225
|1.255
|-4,40
|
|Çeyrek
|614
|628
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,44
|24,44
|1,70
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Seans Raporu
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