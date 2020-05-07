***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket portföyünde yer alan ve geçici süreyle hizmete kapatılan alışveriş merkezleri, çarşı ve ticaret alanlarına ilişkin olarak Mayıs ayı içerisinde pandeminin ülkemizdeki nispeten olumlu seyri ile alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığının kamu otoritelerince duyurulması ve Cumhurbaşkanlığı'nın 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla alışveriş merkezlerinin kısmi olarak açılabileceği yönündeki açıklaması çerçevesindeKanyon Alışveriş Merkezi, Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'nın 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete açılmasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına,Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843445BIST