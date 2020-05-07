***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 18:50
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket portföyünde yer alan ve geçici süreyle hizmete kapatılan alışveriş merkezleri, çarşı ve ticaret alanlarına ilişkin olarak Mayıs ayı içerisinde pandeminin ülkemizdeki nispeten olumlu seyri ile alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığının kamu otoritelerince duyurulması ve Cumhurbaşkanlığı'nın 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla alışveriş merkezlerinin kısmi olarak açılabileceği yönündeki açıklaması çerçevesinde
Kanyon Alışveriş Merkezi, Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'nın 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete açılmasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına,
Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843445
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1252
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0740
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
18:057,7407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0336
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
18:05392,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,30
|Açılış
|: 392,60
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7637
|8,8077
|% -1,08
|
|Frank
|7,2716
|7,3154
|% -1,16
|
|Riyal
|1,8897
|1,8992
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|23,62
|
|Altın Gr.
|390
|391
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.555
|5,50
|
|Tam
|2.572
|2.621
|5,60
|
|Yarım
|1.255
|1.281
|2,70
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|30,55
|30,55
|0,83
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58MAALT
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 72.10 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 658 adet işlem
-
17:57IZMDC
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 490, 477 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 98, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 269.00 milyon TL de
-
17:56GSDHO
Yüzde 4.43 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 923, 289 adet işlem
-
17:55BIZIM
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 223, 057 adet işlem