***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs (Covid-19) küresel salgınına ilişkin olarak kamu otoritelerinin kademeli normalleşmeye geçiş süreci kapsamındaki açıklama ve uygulamaları dikkate alınarak Şirketimiz portföyünde yer alan ve kademeli olarak faaliyete geçen Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'nın da 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla tam kapasite ile faaliyete geçmesine, Kanyon AVM ve bahsi geçen çarşı ve ticari alanlarda işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde aylık sabit kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi yapılmasına,Ege Perla Alışveriş Merkezi'nin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ziyaretçilere açılarak tam kapasiteyle faaliyete başlatılmasına ve Haziran ayı kirasına yapılacak indirimler konusunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847726BIST