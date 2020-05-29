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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.05.2020 17:30
GÜNCEL HABERLER



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınına ilişkin olarak kamu otoritelerinin kademeli normalleşmeye geçiş süreci kapsamındaki açıklama ve uygulamaları dikkate alınarak Şirketimiz portföyünde yer alan ve kademeli olarak faaliyete geçen Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'nın da 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla tam kapasite ile faaliyete geçmesine, Kanyon AVM ve bahsi geçen çarşı ve ticari alanlarda işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde aylık sabit kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi yapılmasına,
Ege Perla Alışveriş Merkezi'nin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ziyaretçilere açılarak tam kapasiteyle faaliyete başlatılmasına ve Haziran ayı kirasına yapılacak indirimler konusunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847726


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FENER 11,83 202.511.096 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.540.348 % 9,93  
GSDDE 3,88 30.142.650 % 9,92  
TSGYO 3,11 21.326.433 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4368 8,4791 % 0,81  
Frank 7,0784 7,1210 % 0,59  
Riyal 1,8153 1,8244 % 0,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 11,61  
Altın Gr. 380 380 3,41  
Cumhuriyet 2.463 2.494 20,40  
Tam 2.536 2.563 13,30  
Yarım 1.237 1.251 10,20  
Çeyrek 619 626 5,10  
Gümüş.Ons 17,73 17,76 0,38  
Gümüş Gr. 3,90 3,90 0,09  
B. Petrol 35,42 35,42 -0,61  
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