***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10 Temmuz 2020 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın İsmail Hakkı Akşener'in yerine Sayın Murat Karluk Çetinkaya'nın ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858926BIST