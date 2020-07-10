***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 15:16
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10 Temmuz 2020 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın İsmail Hakkı Akşener'in yerine Sayın Murat Karluk Çetinkaya'nın ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858926
BIST
15:04113.329
En Yüksek
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En Düşük
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15:047,7479
En Yüksek
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|276,80
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|% 9,30
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|LIDFA
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|TURGG
|54,95
|15.790.195
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|6.365.798
|% -9,96
|
|GLBMD
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|7.541.154
|% -9,92
|
|VKFYO
|5,67
|5.615.875
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,03
|1.113.739.860
|% -6,02
|
|TRKCM
|4,53
|835.521.064
|% -2,16
|
|GARAN
|7,73
|820.174.164
|% -2,28
|
|SISE
|6,17
|808.415.913
|% -3,29
|
|THYAO
|11,52
|633.729.151
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,03
|1.113.739.860
|% -6,02
|
|TRKCM
|4,53
|835.521.064
|% -2,16
|
|ZOREN
|2,44
|440.492.476
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,56
|267.923.824
|% -7,14
|
|TSKB
|1,19
|200.976.664
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6235
|8,6668
|% -0,03
|
|Frank
|7,2601
|7,3038
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,08
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|7,50
|
|Tam
|2.667
|2.681
|7,80
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,80
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
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|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,46
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