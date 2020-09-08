***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2020 16:34
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 8 Eylül 2020 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ömer Karakuş'un yerine Sayın Sezgin Yılmaz'ın, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Süleyman Hayrettin Özcan'ın yerine Sayın Neşe Gülden Sözdinler'in ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yapılan Yönetim Kurulu görev dağılımı çerçevesinde Sayın Sezgin Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Karluk Çetinkaya'nın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873979
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0287
|Açılış
|: 8,8250
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|Önceki Kapanış
|: 8,8150
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8,8473
En Düşük
8,7918
18:05466,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,75
|Açılış
|: 466,07
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
466,45
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|18.502.292
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4839
|7,4879
|% 0,45
|
|Euro
|8,8326
|8,8395
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7389
|9,7877
|% -0,44
|
|Frank
|8,1407
|8,1898
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|5,67
|
|Altın Gr.
|465
|466
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,07
|40,07
|-1,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DGGYO
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK