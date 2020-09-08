***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 8 Eylül 2020 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ömer Karakuş'un yerine Sayın Sezgin Yılmaz'ın, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Süleyman Hayrettin Özcan'ın yerine Sayın Neşe Gülden Sözdinler'in ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yapılan Yönetim Kurulu görev dağılımı çerçevesinde Sayın Sezgin Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Karluk Çetinkaya'nın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873979BIST