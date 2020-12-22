***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 19:00
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan alışveriş merkezi, çarşı ve ticaret alanlarındaki kiracılara, Ocak-Mart 2021 dönemi için, güncel ziyaretçi sayısı ve kiracıların iş hacmine göre kiracıların geçmiş borçlarını kapatması veya ödeme planına bağlamaları şartıyla ve her bir kiracı özelinde değişen şekil ve tutarlarda kira desteği sağlanması hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894311
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0433
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,2908
18:05457,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,20
|Açılış
|: 457,70
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
457,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6407
|7,6474
|% 0,08
|
|Euro
|9,2959
|9,3080
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,1725
|10,2235
|% -0,72
|
|Frank
|8,5521
|8,6036
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0303
|2,0405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-12,99
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,21
|
|B. Petrol
|50,22
|50,22
|-0,69
|