***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17 Mart 2022 tarihinde yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yaptığı değerlendirme kapsamında, Şirketimizin 23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bağımsız yönetim kurulu üye aday listesinin Sayın Nilgün Türeoğlu, Sayın Prof. Dr. Arzu Erdem, Sayın Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ve Sayın İlkay Arıkan'dan oluşmasına karar verilmiştir.Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ekte ve Şirketin www.isgyo.com.tr adresli internet sitesinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011121BIST