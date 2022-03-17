***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 16:44
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17 Mart 2022 tarihinde yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yaptığı değerlendirme kapsamında, Şirketimizin 23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bağımsız yönetim kurulu üye aday listesinin Sayın Nilgün Türeoğlu, Sayın Prof. Dr. Arzu Erdem, Sayın Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ve Sayın İlkay Arıkan'dan oluşmasına karar verilmiştir.
Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ekte ve Şirketin www.isgyo.com.tr adresli internet sitesinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011121
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|922
|17,21
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|6.190
|88,00
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|Tam
|6.070
|6.223
|88,90
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|Yarım
|2.934
|3.010
|43,01
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|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,50
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|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,19
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|Gümüş Gr.
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|12,05
|0,26
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|105
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 53 artarak (% 2.63 ) 2, 401
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Endeks 2, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 26, 839.00 milyon TL de
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Yüzde 7.02 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 955, 225 adet işlem
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16:53GRNYO
Yüzde 5.53 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 021 adet işlem
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16:52HEDEF
Yüzde 5.52 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 919, 839 adet işlem