***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 16:52
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2022 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Sezgin Yılmaz'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Kubilay Aykol'un seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012424
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