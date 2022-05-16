***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 17:31
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun ilgili kararıyla ertelenen Tuzla Konut Projesinde yatırım süreçlerine devam edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030600
BIST
17:522.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -24,08
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5215,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0791
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5216,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0961
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:52907,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,94
|Açılış
|: 907,76
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:52
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.609.512
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.104.723
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.653.033
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.456.071
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.950.580
|% -9,84
|
|GENIL
|18,25
|242.973.931
|% -9,38
|
|SKTAS
|3,95
|24.891.185
|% -8,99
|
|THYAO
|42,94
|4.587.427.224
|% 1,08
|
|GARAN
|14,96
|1.817.081.320
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,26
|1.741.809.925
|% -0,16
|
|KRDMD
|14,89
|1.517.537.981
|% -4,98
|
|SISE
|19,35
|1.422.000.095
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,64
|1.014.046.173
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,34
|922.184.069
|% -4,62
|
|KARSN
|5,44
|702.425.045
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|140.836.129
|% 3,67
|
|GARAN
|14,96
|1.817.081.320
|% -0,13
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5456
|15,5566
|% 0,51
|
|Euro
|16,1839
|16,2095
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,0110
|19,1063
|% 0,46
|
|Frank
|15,4216
|15,5145
|% 0,21
|
|Riyal
|4,1394
|4,1601
|% 0,62
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|2,30
|
|Altın Gr.
|908
|908
|6,40
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,23
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,45
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında