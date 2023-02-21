***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'ye ait olan toplam 7.871,05 m2 yüz ölçümlü arsa paylarının satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve taşınmazların mülkiyeti Şirketimize geçmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115537BIST