***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2023 10:49
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay senetlerinde meydana gelen fiyat hareketlerine istinaden açıklamamız aşağıdadır.
Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmekte olup, pay senetleri üzerinde gerçekleşen fiyat hareketlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230010
BIST
'
11:327.390
En Düşük
|Değişim
|: 1,79%
|| 129,87
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:3229,4512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0708
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4517
En Düşük
29,3340
11:3232,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1639
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:321.966,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.967,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:30
|MIATK
|34,84
|295.931.500
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|110.848.272
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|261.078.310
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.418.592
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|12.625.472
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|178.701.825
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|59.855.153
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|41.165.136
|% -9,97
|
|SNPAM
|111,00
|1.453.434
|% -5,13
|
|THYAO
|227,50
|1.945.897.155
|% 2,39
|
|AKBNK
|36,24
|918.178.386
|% 1,00
|
|YKBNK
|19,32
|820.681.276
|% 0,84
|
|ISCTR
|22,82
|804.202.201
|% 2,15
|
|TUPRS
|148,30
|610.570.992
|% 1,44
|
|YKBNK
|19,32
|820.681.276
|% 0,84
|
|ISCTR
|22,82
|804.202.201
|% 2,15
|
|EKGYO
|6,84
|220.757.703
|% 1,18
|
|AKBNK
|36,24
|918.178.386
|% 1,00
|
|ODAS
|8,17
|149.251.718
|% 4,48
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4437
|29,4492
|% 0,23
|
|Euro
|32,8104
|32,8304
|% 0,49
|
|Sterlin
|37,6176
|37,8063
|% 0,32
|
|Frank
|34,9738
|35,1845
|% 0,69
|
|Riyal
|7,8271
|7,8664
|% 0,19
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45GLCVY
Yüzde 4.89 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 741 adet işlem
-
11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, YKBNK
-
11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 112, 2 artarak (% 1.74 ) 6, 551
-
11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, DIRIT, MIATK, MRGYO, ETYAT, BRSAN, CMBTN, QNBFB
-
11:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GUBRF, ISGYO, INVES, SKBNK