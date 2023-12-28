***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay senetlerinde meydana gelen fiyat hareketlerine istinaden açıklamamız aşağıdadır.Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmekte olup, pay senetleri üzerinde gerçekleşen fiyat hareketlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.Tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230010BIST