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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.03.2020 17:15
GÜNCEL HABERLER


Evet
3 25.12.2018 24.12.2018 25.12.2018 6,43 Evet
4 26.03.2019 25.03.2019 26.03.2019 5,45 Evet
5 25.06.2019 24.06.2019 25.06.2019 4,93 Evet
6 24.09.2019 23.09.2019 24.09.2019 5,21 Evet
7 24.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 4,16 Evet
8 24.03.2020 23.03.2020 24.03.2020 3,48 Evet
9 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 3,38
10 22.09.2020 21.09.2020 22.09.2020
11 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020
12 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 3 yıl vadeli, TRSISGY32111 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831773


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TATGD 5,83 11.484.540 % 10,00  
PNSUT 10,12 26.840.833 % 10,00  
HALKS 2,42 100.429 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5990 7,6371 % 0,63  
Frank 6,5753 6,6149 % -0,92  
Riyal 1,7174 1,7260 % -1,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.623 69,09  
Altın Gr. 335 337 9,31  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,00 14,05 0,75  
Gümüş Gr. 2,90 2,91 0,11  
B. Petrol 27,41 27,41 0,38  
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