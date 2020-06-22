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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.06.2020 16:19
GÜNCEL HABERLER



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSISGY32111 ISIN Kodlu Tahvilin 10. Kupon Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.10.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSISGY32111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.06.2017
Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.06.2018 25.06.2018 26.06.2018 3,92 Evet
2 25.09.2018 24.09.2018 25.09.2018 5,11 Evet
3 25.12.2018 24.12.2018 25.12.2018 6,43 Evet
4 26.03.2019 25.03.2019 26.03.2019 5,45 Evet
5 25.06.2019 24.06.2019 25.06.2019 4,93 Evet
6 24.09.2019 23.09.2019 24.09.2019 5,21 Evet
7 24.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 4,16 Evet
8 24.03.2020 23.03.2020 24.03.2020 3,48 Evet
9 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 3,38
10 22.09.2020 21.09.2020 22.09.2020 2,82
11 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020
12 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 3 yıl vadeli, TRSISGY32111 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,82 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852302


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERAS 6,38 42.274.974 % 10,00  
PEKGY 7,70 18.898.472 % 10,00  
BIZIM 19,48 377.334.713 % 9,99  
RTALB 35,72 85.776.429 % 9,98  
BAYRK 9,17 37.673.340 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4753 8,5178 % 0,56  
Frank 7,1800 7,2233 % 0,29  
Riyal 1,8205 1,8296 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 11,07  
Altın Gr. 387 387 2,86  
Cumhuriyet 2.512 2.525 38,60  
Tam 2.578 2.589 37,60  
Yarım 1.256 1.266 19,30  
Çeyrek 630 634 9,60  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,29  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,07  
B. Petrol 42,09 42,09 -0,10  
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