***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2020 15:43
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSISGY32111 ISIN Kodlu Tahvilin 9. Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.10.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSISGY32111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatı
16:27116.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 854,40
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:276,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:277,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0592
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:27389,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,08
|Açılış
|: 389,37
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,85
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.773.829
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.785
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.249.512
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.773.142
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.552.667
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,75
|629.908.789
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,98
|1.190.122.357
|% 2,41
|
|KARSN
|2,75
|954.627.437
|% 7,84
|
|PETKM
|4,19
|932.818.898
|% 1,70
|
|GARAN
|8,52
|669.384.235
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,75
|629.908.789
|% -7,74
|
|SKBNK
|1,44
|566.243.640
|% 7,46
|
|KRDMD
|2,98
|1.190.122.357
|% 2,41
|
|KARSN
|2,75
|954.627.437
|% 7,84
|
|ODAS
|2,16
|600.116.006
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,95
|448.232.063
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5366
|8,5794
|% 0,31
|
|Frank
|7,2383
|7,2819
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|10,69
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.531
|7,70
|
|Tam
|2.584
|2.595
|8,00
|
|Yarım
|1.259
|1.269
|3,90
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,99
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,06
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,22
|
Seans Raporu
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