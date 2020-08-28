***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.08.2020 17:23
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISGY82014 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISGY82014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000
İhraç Fiyatı 0,97925
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.08.2020
Kayıt Tarihi 27.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.08.2020
Ödeme Gerçek
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0184
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
18:058,7408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0397
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7486
En Düşük
8,6699
18:05464,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 8,51
|Açılış
|: 464,39
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,26
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|BURVA
|63,50
|3.992.880
|% 9,96
|
|TKURU
|141,60
|439.102
|% 9,94
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|AKMGY
|43,90
|1.477.954
|% -4,57
|
|TRGYO
|3,66
|113.459.041
|% -4,19
|
|TSPOR
|5,12
|744.523.489
|% 5,35
|
|FENER
|24,62
|468.819.069
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|GOZDE
|5,59
|234.315.099
|% 6,88
|
|VAKBN
|4,17
|210.350.997
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|TSPOR
|5,12
|744.523.489
|% 5,35
|
|CEMAS
|1,54
|160.544.992
|% 0,65
|
|IHYAY
|1,13
|77.680.588
|% -3,42
|
|VAKBN
|4,17
|210.350.997
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3317
|7,3387
|% -0,25
|
|Euro
|8,7203
|8,7408
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,7544
|9,8033
|% 0,87
|
|Frank
|8,0820
|8,1307
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9491
|1,9589
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|39,60
|
|Altın Gr.
|464
|464
|8,04
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,12
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem