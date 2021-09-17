***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISGY92112 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfa Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRFISGY92112 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfa Ödemesi HakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.09.2021Vade (Gün Sayısı) 120ISIN Kodu TRFISGY92112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.500.000İhraç Fiyatı 0,94106Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.09.2021Kayıt Tarihi 16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.09.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 73.500.000 TL nominal değerli, 120 gün vadeli, TRFISGY92112 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964307BIST