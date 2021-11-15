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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.11.2021 17:41
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSISGYA2214 ISIN kodlu tahvil ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 78.650.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 389
ISIN Kodu TRSISGYA2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.650.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 78.650.000 TL nominal değerli, 389 gün vadeli , vade sonu tek kupon ödemeli tahvilin ihracı tamamlanmıştır. Tahvilin vade başlangıç tarihi 15.11.2021 olup kupon faiz oranı %18.6507 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977824


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BIST En Aktif Hisseler17:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 123,70 23.957.845 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.196.811.899 % 9,94  
SAHOL 14,06 746.102.434 % 9,93  
GARAN 11,63 171.517.810 % 9,92  
ISCTR 6,99 920.108.875 % 9,91  
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17:29 Alış Satış %  
Dolar 10,0510 10,0575 % 0,58  
Euro 11,5005 11,5117 % 0,52  
Sterlin 13,4369 13,5043 % 0,42  
Frank 10,8587 10,9241 % 0,37  
Riyal 2,6675 2,6809 % 0,35  
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17:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 -1,27  
Altın Gr. 600 600 0,11  
Cumhuriyet 3.967 4.027 5,00  
Tam 3.948 4.047 5,35  
Yarım 1.908 1.958 2,59  
Çeyrek 957 979 1,29  
Gümüş.Ons 25,07 25,10 -0,22  
Gümüş Gr. 8,07 8,08 -0,06  
B. Petrol 81,11 81,11 -1,06  
Seans Raporu 17:29
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