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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.11.2021 17:42
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISGYK2118 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 124
ISIN Kodu TRFISGYK2118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
İhraç Fiyatı 0,93892
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.11.2021
Kayıt Tarihi 12.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 130.000.000 TL nominal değerli, 124 gün vadeli, TRFISGYK2118 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977825


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GARFA 13,80 7.730.207 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.198.742.993 % 9,94  
SAHOL 14,06 792.672.566 % 9,93  
GARAN 11,63 172.565.521 % 9,92  
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Euro 11,4893 11,4944 % 0,37  
Sterlin 13,4832 13,5508 % 0,77  
Frank 10,8819 10,9475 % 0,59  
Riyal 2,6745 2,6879 % 0,61  
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Altın Gr. 603 603 2,98  
Cumhuriyet 3.967 4.027 5,00  
Tam 3.948 4.047 5,48  
Yarım 1.908 1.958 2,65  
Çeyrek 957 979 1,32  
Gümüş.Ons 24,99 25,02 -0,30  
Gümüş Gr. 8,10 8,11 -0,03  
B. Petrol 80,83 80,83 -1,34  
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