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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.06.2022 16:44
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISGY22317 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 240
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,73
ISIN Kodu TRFISGY22317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.10.2022 19.10.2022 20.10.2022
2 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. AA 27.08.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/362 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 21.06.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 200.000.000 TL nominal değerli, 240 gün vadeli , 2 kupon ödemeli Finansman Bonosu ihracı tamamlanmıştır. TRFISGY22317 ISIN kodlu Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 22.06.2022 ve itfa tarihi 17.02.2023 olup, yıllık basit getiri oranı %30.50'dir. Kupon faiz oranı %10.0274 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038725


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MAKIM 12,87 421.072.382 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.554.143 % 9,95  
DOKTA 31,18 10.420.567 % 9,94  
AKSGY 2,85 42.621.891 % 9,62  
BAYRK 6,67 24.800.655 % 9,34  
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16:30 Alış Satış %  
Dolar 17,3542 17,3608 % 0,13  
Euro 18,3392 18,3490 % 0,45  
Sterlin 21,2099 21,3163 % -0,04  
Frank 17,9552 18,0634 % 0,50  
Riyal 4,6125 4,6356 % 0,15  
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16:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.840 6,33  
Altın Gr. 1.028 1.029 6,96  
Cumhuriyet 6.851 6.955 28,00  
Tam 6.826 6.924 37,00  
Yarım 3.351 3.387 18,00  
Çeyrek 1.679 1.693 9,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 -0,23  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 -0,09  
B. Petrol 108 108 -6,95  
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