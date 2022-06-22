***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISGY22317 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.02.2023Vade (Gün Sayısı) 240Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,73ISIN Kodu TRFISGY22317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.10.2022 19.10.2022 20.10.20222 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. AA 27.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/362 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 21.06.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 200.000.000 TL nominal değerli, 240 gün vadeli , 2 kupon ödemeli Finansman Bonosu ihracı tamamlanmıştır. TRFISGY22317 ISIN kodlu Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 22.06.2022 ve itfa tarihi 17.02.2023 olup, yıllık basit getiri oranı %30.50'dir. Kupon faiz oranı %10.0274 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038725BIST