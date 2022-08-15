***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.08.2022 17:14
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSISGY82314 ISIN kodlu tahvil ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 101.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 10.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.08.2023
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 34,6890
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 34,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSISGY82314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 15.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.08.2023 16.08.2023 17.08.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.08.2023 16.08.2023 17.08.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. AA 27.08.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 101.000.000 TL nominal değerli, 367 gün vadeli , vade sonu tek kupon ödemeli tahvilin ihracı tamamlanmıştır. Tahvilin vade başlangıç tarihi 15.08.2022 olup kupon faiz oranı %34,6890 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055505
BIST