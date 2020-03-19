***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.03.2020 15:31
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşegül Şahin Kocameşe Grup Başkanı 28.01.2005 0850 724 23 50 aysegul.sahin@isgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200510-700129
Mine Kurt Yıldırım Müdür Yardımcısı 04.09.2006 0850 724 23 50 mine.kurt@isgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202598-700177
Simay Ağaçdiken Kıdemli Uzman Yardımcısı 06.01.2020 0850 724 23 50 simay.agacdiken@isgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 909475-909479
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830743
BIST
17:0484.893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -683,48
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
17:046,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
17:047,0494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
17:04311,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,18
|Açılış
|: 311,90
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,08
|36.970.901
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|209.647.091
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|487.798
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.252.688
|% 9,97
|
|HUBVC
|11,68
|91.345.804
|% -10,64
|
|PGSUS
|26,10
|158.533.603
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|890.915
|% -9,96
|
|TKNSA
|3,80
|49.876.304
|% -9,95
|
|PENGD
|1,90
|16.573.874
|% -9,95
|
|GARAN
|7,69
|787.054.861
|% -3,87
|
|ASELS
|21,12
|704.693.217
|% -2,85
|
|THYAO
|7,96
|605.467.442
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,91
|332.459.877
|% -3,54
|
|ISFIN
|2,86
|209.647.091
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,91
|332.459.877
|% -3,54
|
|GARAN
|7,69
|787.054.861
|% -3,87
|
|ODAS
|1,18
|106.581.805
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|64.268.871
|% -2,60
|
|ISFIN
|2,86
|209.647.091
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5740
|7,6120
|% 0,80
|
|Frank
|6,6729
|6,7131
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7341
|1,7428
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-4,86
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,36
|25,36
|0,48
|