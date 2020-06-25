***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖMER KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 16.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı İş Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilSÜLEYMAN HAYRETTİN ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAYSEL TACER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilARZU ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiHALUK BÜYÜKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiNİHAT UZUNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi YMM/Eğitmen Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıİSMAİL HAKKI AKŞENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İş-Altınhas İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilÖZCAL KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 29.04.2020 İcrada Görevli Değil - YMM Evet Bağımsız Üye DeğilMURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Sağlık İştiraklerinden Sorumlu Birim Müdürü, İş-Altınhas İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852872BIST