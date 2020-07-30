***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.07.2020 11:28
T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Sağlık İştiraklerinden Sorumlu Birim Müdürü, İş-Altınhas İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864153
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35439,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,59
|Açılış
|: 439,01
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|DARDL
|12,15
|1.203.506
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0614
|9,1069
|% 0,14
|
|Frank
|7,6124
|7,6582
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8574
|1,8667
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-16,20
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|2.887
|2.934
|-5,00
|
|Tam
|2.974
|3.020
|-9,60
|
|Yarım
|1.444
|1.472
|-2,50
|
|Çeyrek
|724
|738
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,62
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|5,28
|5,29
|-0,17
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,47
|