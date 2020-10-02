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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2020 14:27
GÜNCEL HABERLER



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEZGİN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 08.09.2020 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 10.07.2020 İcrada Görevli Değil - T. İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Müdürü, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
AYSEL TACER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ARZU ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HALUK BÜYÜKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
NİHAT UZUNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi YMM/Eğitmen Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822121 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ÖZCAL KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 29.04.2020 İcrada Görevli Değil - YMM Evet Bağımsız Üye Değil
NEŞE GÜLDEN SÖZDİNLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.09.2020 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Sağlık İştiraklerinden Sorumlu Birim Müdürü Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Tic. A.Ş. ve Casaba Yön.İşl.İm.İth.İhr.Paz.Sağlık Tem.Güv.Ulaş.Tic.ve San.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Tic.A.Ş. ve Trakya Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bayek Tedavi Sağlık Hizm. ve İşletmeciliği A.Ş. ve Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Paz. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877970


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