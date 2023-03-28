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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.03.2023 17:16
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.03.2023 İcrada Görevli Değil T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Joint Stock Company İşbank Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
KUBİLAY AYKOL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 01.10.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Trakya Yatırım Holding A.Ş. Gayrimenkul İş Kolu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HASAN KİMYA BOLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Başkan Vekili ve Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZCAL KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 29.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT KARLUK ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 10.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Müdürü, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.12.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü, Bölüm Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. ve İş Enerji Yatırımları A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve Enaş Enerji Yatırımları A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İş Yenilenebilir Enerji Proje Yönetimi Danışmanlık A.Ş., Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ve Casaba Yönetim İşletim İm. İth. İhr. Paz. Tem. Güv. Ulaş. Tic. ve San. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ARZU ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstinye Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116839 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
OĞUZ CEM ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında Yeni Yapı Teknolojileri Kurulu üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116839 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İLKAY ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 23.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aktio Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Global Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116839 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128635


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