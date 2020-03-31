***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2020 15:31
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere • Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem'in, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Süleyman H. Özcan, Sn. Murat Doğan ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün bağlı olduğu Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Ayşegül Şahin Kocameşe'nin seçilmesine, • Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, • Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Haluk Büyükbaş'ın, Komite Üyeliklerine ise Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem ve Sn. Murat Doğan'ın seçilmesine, • Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. Nihat Uzunoğlu'nun, Komite Üyeliğine ise Sn. Haluk Büyükbaş'ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833549
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