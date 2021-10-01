***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.10.2021 17:17
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde gerçekleşen yönetim kurulu üye değişikliği kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Kubilay Aykol'un, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966110
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|NUGYO
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|MAREN
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|KARYE
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|MAREN
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|SISE
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|YKBNK
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|GARAN
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|MAREN
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|ODAS
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|SISE
|8,19
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|Dolar
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|8,8616
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|Euro
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|501
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|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
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|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
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|Yarım
|1.592
|1.634
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|Çeyrek
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|Gümüş.Ons
|22,51
|22,55
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|6,42
|0,08
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