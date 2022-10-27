***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.10.2022 15:51
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nın 27.10.2022 tarihli kararıyla Şirket'in Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim konuları ve sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında görevlendirilen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin güncellenen çalışma esaslarına ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074633
BIST
17:163.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -44,77
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:1618,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:1618,7102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0602
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:16996,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 996,10
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:14
|FONET
|13,75
|138.708.169
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.990.337
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.087.990
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.681.109
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|OZRDN
|14,94
|58.313.044
|% -5,14
|
|THYAO
|98,90
|7.901.213.486
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,28
|3.043.443.874
|% -3,17
|
|PETKM
|13,47
|2.483.326.453
|% 0,75
|
|TUPRS
|374,90
|2.360.158.750
|% 1,90
|
|SISE
|33,40
|2.340.202.104
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,48
|1.478.670.412
|% -1,97
|
|TSKB
|3,12
|1.002.599.356
|% 0,97
|
|SKBNK
|2,10
|433.993.229
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,28
|3.043.443.874
|% -3,17
|
|PETKM
|13,47
|2.483.326.453
|% 0,75
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6006
|18,6123
|% 0,02
|
|Euro
|18,6865
|18,7004
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,5678
|21,6760
|% 0,02
|
|Frank
|18,7631
|18,8762
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,10
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.675
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,79
|
Seans Raporu
17:14
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17:29MZHLD
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 147.50 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 461 adet işlem
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17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 75 kaybederek (% -1.25 ) 3, 468
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17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERUS, EKIZ, LUKSK, ICBCT, ORMA, TUCLK, DOBUR, VKING, FONET, MTRYO
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17:28
MEPET, EUREN, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:28
KERVN, GESAN, KFEIN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında