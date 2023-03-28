***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.03.2023 17:17
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Komiteleri çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere
Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in, Komite Üyeliklerine Sn. İlkay Arıkan, Sn. Kubilay Aykol, Sn. Murat Doğan ve Şirket Yatırımcı İlişkileri & Sürdürülebilirlik Bölümü'nün bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ayşegül Şahin Kocameşe'nin seçilmesine, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem'in, Komite Üyeliklerine ise Sn. Kubilay Aykol ve Sn. Murat Doğan'ın seçilmesine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. İlkay Arıkan'ın, Komite Üyeliğine ise Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem'in seçilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128639
BIST
17:594.811
En Yüksek
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|: 1.200,78
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1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
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|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
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|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
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|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
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|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1094
|19,1141
|% 0,14
|
|Euro
|20,7307
|20,7415
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,5243
|23,6422
|% 0,59
|
|Frank
|20,7044
|20,8291
|% -0,29
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|Riyal
|5,0724
|5,0978
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.968
|1.968
|11,32
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|7,94
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.190
|8.287
|46,00
|
|Yarım
|4.015
|4.055
|22,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.027
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|0,09
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|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,70
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
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17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
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17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
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17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem